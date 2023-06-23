«Турпром»: Турция признала убытки из-за спада потока туристов из РФ

Турецкие туроператоры терпят убытки из-за снижения потока туристов из РФ. Об этом заявил глава ассоциации туристических операторов и отельеров Каан Кавалоглу.

Как пишет сегодня «Турпром», многие отели не достигли ожидаемой заполняемости, но в некоторых гостиницах нет давно свободных мест. Кроме того, туристический сезон в этом году стартовал позже из-за ряда климатических условий. Это, безусловно, также оказало большое влияние, отметил Кавалоглу.

Глава ассоциации добавил, что по сравнению с 2019 годом убытки туроператоров Турции составляют 14%. Даже несмотря на то, что цены на путевки в отели в июне снизились на 20%, российские туристы предпочитают недорогие гостиницы с хорошим соотношением цены и качества.