Врачи нашли виновника симптомов долгого COVID, передают СМИ

Ученые Университетской больницы Germans Trias i Pujol из Каталонии провели исследование. Выяснилось, что синдром долгого COVID непосредственно связан с дисфункцией блуждающего нерва.

Во время изучения они проанализировали структуру и функциональность блуждающего нерва у людей с долгим коронавирусом и здоровых добровольцев. Блуждающий нерв участвует в работе многих систем и органов - глотки, гортани, сердца, легких и желудочно-кишечнего тракта. У пациентов с долгим ковидом замечено больше симптомов, которые связаны с блуждающим нервом. Специалисты обнаружили изменения, которые связаны с его нарушением. У 60% пациентов обнаружили уплощение диафрагмы - куполообразной структуры, играющей немаловажную роль в дыхании. Это объясняет то, почему некоторые пациенты страдали от одышки, несмотря на здоровые легкие.