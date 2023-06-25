«Известия»: российские туристы недооценивают Бурятию, Хакасию, Сахалин, Якутию

Туроператоры перечислили самые недооцененные регионы РФ. Среди них — Хакасия, Бурятия, Сахалин, Якутия и многие другие направления, пишут «Известия».

Как показали результаты исследования АНО «Национальные приоритеты», которые отвечают за информационное сопровождение национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», россияне недооценивают Хакасию, Бурятию, Красноярский край,Тюмень и область, Иркутскую область и прочие регионы России. Обратить свое внимание нужно на Смоленскую, Воронежскую, Амурскую области. Также стоит посетить Хабаровский края и Забайкальский край.

Самыми недооцененными при этом являются природный парк «Ленские столбы» (Якутия), Саяно-Шушенскую ГЭС (Хакасия), горнолыжный курорт «Горный воздух» (Сахалин).