Pravda.Ru: ученые из России разработали революционную методику вакцинаци

Ученые из России разработали революционную методику вакцинации, пишет Pravda.Ru. Инновационный подход специалистов из РФ изменяет популярные нынче методы введения вакцин, устраняя проведение инъекций.

Главная цель исследователей - повышение безопасности и гигиеничности прививки за счет отказа от применения игл. Для этого эксперты изучали альтернативные пути доставки вакцины. Они нацелились на резервуар волосяного фолликула, что позволило достичь глубоких слоев дермы, где и обитают иммунные клетки. Для облегчения процесса ученые применяли частицы карбоната кальция.

Стоит отметить, что благодаря этому методу трансдермальной иммунизации обеспечивается комплексная защита от инфекционных болезней, в том числе от сезонных ОРВИ, гриппа, COVID-19 и гепатита.