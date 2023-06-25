«Растет изнутри». Учеными найдена новая причина возникновения рака

Ученые выяснили, что рак связан с наследственными и внешними факторами, но не всегда. Здоровые клетки перерождаются в злокачественные из-за прикрепления к ДНК кольцевых РНК — генетических молекул.

Работники Университета Флиндерса провели эксперимент. Они доказали на двух видах клеток, что во время воздействия кольцевых РНК на "горячие точки" генетической цепочки происходят онкогенные мутации. Эксперименты на мышах показали, что введение некоторых соединений из группы в кровь грызунов приводит к развитию лейкемии.

Проанализировав базу, авторы изучения увидели, что у новорожденных с острым лейкозом до появления симптомов уровень специфических кольцевых РНК был выше, чем у добровольцев из контрольной группы.