В Америке уборщик отключил оборудование лаборатории и уничтожил десятки лет исследований

В 2020 году в Политехническом институте Ренсселера города Трой (Нью-Йорк, США) произошел несчастный случай, который связан с отключением оборудования в лаборатории. Там проводили научные исследования. В итоге были уничтожены результаты анализа.

Причиной послужило действие уборщика, который случайно отключил морозильную камеру. В ней содержались клеточные культуры и другие используемые в исследованиях образцы.

Морозильная камера поддерживала температуру минус 44 градусов и хранила ценные результаты опытов на протяжении 25 лет. Но оборудование испытывало неполадки и издавало регулярно звуковой сигнал. Ученые вывесили предупреждающую табличку, попросив сотрудников не передвигать и не отключать оборудование.

Но после того, как уборщик попал в лабораторию, он не увел эти предупреждения и решил, что надо делать что-то с раздражающим звуком. Он стал переключать электрические рубильники и случайно отключил камеру.