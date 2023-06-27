Хинштейн сделал заявление о поступлении тяжелой техники в Росгвардию

Руководитель комитета нижней палаты российского законодательного органа по вопросам информационной политики Александр Хинштейн сделал заявление по вопросу об оснащении соединений Росгвардии тяжелой военной техникой.

Он рассказал, что решение о поставке в Росгвардию этой техники президент Российской Федерации Владимир Путин принял еще в начале года и что еще весной были сформированы заявки и направлены в разные министерства и ведомства на заказ и получение тяжелой военной техники, например, в Министерство промышленности и торговли, в Министерство финансов. То есть, отметил он, поставка тяжелой техники в Росгвардию запланирована через государственный оборонный заказ.

"Еще раз уточнил у коллег из Росгвардии: вопрос передачи ведомству военной техники от ЧВК "Вагнер" не обсуждается. Всю технику планируется закупать в рамках гособоронзаказа", – написал он.