Турция, Мексика и Таиланд вошли в список безвизовых стран для россиян на лето

Жителям России назвали страны, которые доступны для летнего отдыха без необходимости оформлять визы. Список стран опубликовало издание «Дни24».

Выяснилось, что первой в рейтинге оказалась Доминиканская Республика. Туда россияне могут приехать на 30 дней без въездного документа.

Следующая в топе зарубежных направлений - Турция, она доступна жителям РФ на 90 дней без визы. Затем идет Мексика (возможность 6-месячного пребывания в стране), что сделало ее одним из самых доступных и привлекательных мест для отдыха.

Завершают список безвизовых стран Таиланд, который открыт для туристов на 30 дней, а также Египет —открытый на 90 дней.



