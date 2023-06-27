Ученые нашли взаимосвязь между газовыми конфорками и раком крови

Духовые шкафы и газовые плиты могут быть опасными для здоровья из-за неполного сгорания газа и последующего выделения в воздух бензола.

Ученые провели анализ на наличие бензола (вспомогательного продукта сгорания газа) во время работы газовой плиты. Это вещество связали с разными видами рака костного мозга и крови. Исследователи не исключили возникновения лейкемии или лимфомы.

Во время проведения анализа действия плиты и духовки при 180 градусов Цельсия удалось установить, что устройства в 10-25 раз больше выделяют бензола, чем электрические плиты.

По своему действию бензол похож на табачный дым. Однако его концентрация дома может быть даже выше, чем во время пассивного курения.