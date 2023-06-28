Хуснуллин сделал заявление о ремонте дороги «Дон»

Заместитель руководителя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин сделал заявление о ситуации с ремонтом объектов дорожной инфраструктуры на трассе «Дон». Он сообщил, что первые мероприятия для проведения этого ремонта и для решения задачи запуска дорожного сообщения в этом направлении уже проведены. Об этом сообщил в ходе работы представителей совета компании «Автодор».

Хуснуллин заявил, что все необходимые ремонтные работы на объектах инфраструктуры дорожной трассы «Дон» планируется полностью завершить в как можно более сжатые сроки, то есть уже в ближайшее время. Он уточнил, что соответствующие ремонтные мероприятия уже проводятся.

«Прежде всего хочу поблагодарить всю команду "Автодора" за проделанную оперативную работу 24-25 июня, после того как был нанесен урон дорожной инфраструктуре. Коллеги отработали четко, как положено. Вам за это большое спасибо! Всеми необходимыми ресурсами для восстановления дорог мы располагаем, поэтому в кратчайшие сроки ремонтные работы будут выполнены», – заявил он.