PNAS: У дельфинов нашли одну интересную особенность, которая роднит их с людьми

Ученые из Океанографического института Вудс-Хоул (Массачусетс) во время проведения работ во Флориде обнаружили интересную особенность, которая роднит их с людьми.

Специалисты после исследования двадцати самок дельфинов-афалин и их детей выяснили, что дельфины при общении используют звуки, похожие на общение человека с детьми по смыслу.

Как стало известно, при обращении дельфин свистит, отмечая местоположение. Это в море для них является нормой. Но при обращении к детёнышу свист у афалины выше — «сюсюкание» ученые обнаружили у всех афалин.

В процессе воспитания животные обучают малышей всем видам сигналов, поскольку сообщества у дельфинов — социальные, большую часть времени они проводят вместе с другими.