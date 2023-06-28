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PNAS: У дельфинов нашли одну интересную особенность, которая роднит их с людьми

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PNAS: У дельфинов нашли одну интересную особенность, которая роднит их с людьми
Новости науки
Фото из открытых источников

Ученые из Океанографического института Вудс-Хоул (Массачусетс) во время проведения работ во Флориде обнаружили интересную особенность, которая роднит их с людьми.

Специалисты после исследования двадцати самок дельфинов-афалин и их детей выяснили, что дельфины при общении используют звуки, похожие на общение человека с детьми по смыслу.

Как стало известно, при обращении дельфин свистит, отмечая местоположение. Это в море для них является нормой. Но при обращении к детёнышу свист у афалины выше — «сюсюкание» ученые обнаружили у всех афалин.

В процессе воспитания животные обучают малышей всем видам сигналов, поскольку сообщества у дельфинов — социальные, большую часть времени они проводят вместе с другими.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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