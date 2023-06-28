Разработан особый нанопластырь, уничтожающий угревую сыпь на коже

Сотрудники Университета Гонконга создали новое устройство для лечения акне. Оно состоит из микроигл и бактериальных наночастиц.

По словам профессора Кельвина Юнга Вая, что этот пластырь неантибиотический и трансдермальный подход, ведь позволяет генерировать АФК с помощью ультрозвуковой стимуляции.

Как отметил ученый, из-за специфического механизма воздействия АФК, изобретение может оказаться полезным в борьбе с иными кожными инфекциями, которые вызваны паразитами, грибками, вирусами.

Добавил, что игла пластыря сделана из содержащего цинк материала. Она обогащена антибактериальными наночастицами. Сама процедура совершенно безболезненная.