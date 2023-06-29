«Известия»: 88% российских авиатуристов летом предпочитают отдыхать в России

Большинство россиян для отдыха летом выбирают Россию, сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитиков компании АТОЛ и сервиса путешествий «Туту.ру».

По их данным, порядка 88% российских туристов выбирают отдыхать в летний период внутри РФ. 9% поездок приходится на ближнее зарубежье. Только 3% — на дальнее зарубежье и Европу. Также отмечается, среди внутренних направлений чаще всего выбирают Москву (около 16% поездок), Сочи (порядка 15% билетов) и Петербург (не менее 9,3%).

Сообщается при этом, что средний чек на авиабилеты на лето составляет от 18 987 рублей туда и обратно. В страны ближнего зарубежья билет стоит от 29 373 рублей, а за билет в страны дальнего зарубежья придется отдать не менее 51 764 рублей, в Европу — от 84 694 рублей.