JESEE: Пассивное курение увеличивает количество тяжелых металлов в слюне детей

Сотрудники Пенсильванского университета (США) установили, что табачный дым в результате пассивного курения увеличивает количество тяжелых металлов в слюне ребенка.

В исследовании, которое было опубликовано в научном журнале Journal of Exposition Science & Environmental Epidemiology, сказано, что в детской слюне, которые являются жертвами пассивного курения, более высокий уровень котинина и металлов, чем у сверстников.

Во время своей работы исследователи опросили примерно 1,3 тысячи семей. Там ребенок появился относительно недавно. Также эксперты наблюдали за 238 детьми возрастом 7,5 лет.

Как выяснилось, негативный эффект от пассивного курения был зафиксирован даже в тех семьях, где курили электронные сигареты.