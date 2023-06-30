Futurism: Ученые впервые тестируют на людях лекарства, разработанного ИИ

Исследователи впервые на людях тестируют лекарства, разработанные системой искусственного интеллекта (ИИ). Препарат NS018_055 был создан корпорацией Insilico Medicine. Сейчас он проходит испытания на добровольцах. Препарат предназначен для лечения идиопатического легочного фиброза.

По словам генерального директора Insilico Алекса Жаворонко, что применение ИИ позволяет сократить время, которое необходимо для создания лекарственных средств. Препарат NS018_055 создавали менее 18 месяцев. Обычно такой процесс занимает до 6 лет.

Insilico применяет модели ИИ для обработки больших объемов данных. Это позволяет находить новые молекулы, которые могут преобразововать в лекарства. При помощи платформы искусственного интеллекта создали 12 экспериментальных лекарств. Три препарата прошли начальные клинические испытания.