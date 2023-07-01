Учёные предупредили, что остановить таяние летнего арктического льда уже невозможно

Группа ученых из Канады, Германии, Кореи изучила данные о состоянии арктического льда. Как выяснили исследователи, предотвратить таяние летнего арктического льда невозможно.

В отчете деятелей науки говорится, что время на принятие всех возможных мер было упущено. Основная причина ускоренного таяния льда - резкое увеличение в атмосфере парниковых газов.

По информации представителя Института океанографии Гамбургского университета Дирка Нотца, только люди несут ответственность за полное исчезновение арктического льда.

Отметим, что летний лед, образующийся на территории Арктики на поверхности океана, после окончания весны до сентября, играет немаловажную роль в экосистеме региона, подчеркивают ученые.