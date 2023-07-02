Сообщается о ситуации с очередью из автомобилей перед Крымским мостом

Руководитель транспортного ведомства Крыма Николай Лукашенко сообщил о ситуации с очередью из автомобилей на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края. Он сообщил, что сегодня к 9 часам утра ее протяженность уменьшилась до 5,5 километров.

«Время ожидания до 3 часов», – написал он.

При этом ранее сообщалось, что с 6 до 8 утра длина очереди взросла с 3 до 6,5 километров. Лукашенко так же сообщил, что к 9 часам утра сформировалась очередь длиной в 200 метров перед мостом и со стороны Крыма.

Накануне вечером в оперативном штабе Краснодарского края сообщалось, что длина очереди перед мостом вечером достигала 9 километров, но потом уменьшилась до 7 километров.