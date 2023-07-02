Ученые из США нашли новый наиболее вероятный источник болезни Альцгеймера

Научными работники Калифорнийского университета установили, что люди с низкой мышечной массой чаще подвержены деменции. Однако неизвестно, потеря мышечной массы является причиной болезни или же ее следствием.

Анализ здоровья полумиллиона добровольцев показал, что хорошая мышечная масса связана с меньшим риском развития болезни Альцгеймера и высокой активностью при решении разных умственных задач. А это значит, что существует взаимосвязь между старческим слабоумием и высокой концентрацией мышц.

Представленная работа требует дальнейших исследований. Поэтому пока что не может в полной мере быть применена в медицинской практике. По всей видимости, речь идет об определенной концентрации белков, связанных с деменцией или являющихся ее антитезой.