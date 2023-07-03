Руководитель оборонного ведомства Российской Федерации Сергей Шойгу сделал заявление о событиях 23-24 июня, когда была предпринята попытка вооруженного мятежа. Он заявил, что цель этих событий состояла в дестабилизации внутренней ситуации в Российской Федерации и что она не была достигнута, поскольку военнослужащие проявили верность своему долгу.

Шойгу заявил, что события 23–24 июня не повлияли на действия вооруженных сил Российской Федерации в противостоянии с военными соединениями, подчиняющимися киевскому режиму. Он отметил, что они продолжали выполнять те задачи, которые были на них возложены.

«Провокация не повлияла на действия группировок войск. Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи», – заявил он.