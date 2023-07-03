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Новак заявил о снижении экспорта нефти Российской Федерацией

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Новак заявил о снижении экспорта нефти Российской Федерацией
В России
Фото из открытых источников

Заместитель руководителя правительства Александр Новак сделал заявление о принятом решении в сфере энергетической политики. Он объявил, что ставится задача сбалансировать рынок нефти. В связи с этим, сообщил он, принято решение об уменьшении поставок нефти Российской Федерацией на рынок этого топлива. 

Он сообщил, что в августе планируется уменьшить экспорт нефти на рынке на 500 тысяч баррелей в сутки. Новак отметил, что это целенаправленное решение по сбалансированию рынка. При этом он не уточнил, как долго будет продолжаться такой уменьшенный экспорт нефти и от какого именно месяца намечено снижение объема поставок.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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