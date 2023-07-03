Клещи оказались способны перемещаться с помощью электричества

Европейские ученые выяснили, что клещи могут перемещаться на большие расстояния благодаря статическому электричеству.

Результаты исследования показали, что в тот момент, когда специалисты заряжали электроды и затем помещали их возле молодых клещей, животные перемещались по воздуху для того, чтобы приземлиться на эти электроды.

В материале ученых также уточняется, что обычный уровень статистического заряда, который накапливают перья, одежда, мех при движении, может помочь клещам переместиться на несколько миллиметров или сантиметров ближе к своей жертве. Несмотря на то, эти расстояния небольшие, для клеща они являются весьма существенными.