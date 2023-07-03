Концерт рэпера Мота в Ереване закончился больницей

Рэпер Мот сообщил, что получил травму во время выступления в Ереване. Артист извинился перед поклонниками и рассказал, что же на самом деле произошло.

«К сожалению, вынужден уйти со сцены, вылетело из сустава плечо. Надо было ехать в травмпункт. Сделали рентген и МРТ — переломы. Буду восстанавливаться», — рассказал исполнитель.

Рэпер добавил, что удивит поклонников новым шоу в Армении. Позже в соцсетях Мота появилась информация, что ночь он провел в клинике после полученной травмы.