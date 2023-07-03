Yandex.RTB

НПЦ: Зоологи удивлены «магическими» способностями осьминогов

Image 16+
НПЦ: Зоологи удивлены «магическими» способностями осьминогов
Новости науки
Фото из открытых источников

Осьминоги удивительны уникальными способностями адаптироваться к изменениям среды обитания. Они легко меняют свой цвет и морфологию, адаптируют мозг, обмен веществ, нервную систему.

По сведениям Ирины Мейцнер, руководителя биологической службой НПЦ «Москвариум», эти существа обладают прекрасно развитой памятью. Они способны накапливать опыт и проявлять интеллектуальные способности во время решения самых сложных задач. Хотя обычно осьминогы предпочитают вести одинокий образ жизни, они могут договариваться, чтобы совместно успешно охотиться.

Ученые установили, что осьминоги изменяют мозг при помощи РНК-редактирования, чтобы приспосабливаться к изменениям температуры. Кроме того, они могут преодолевать лабиринты и решать с легкостью сложные задачи.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Клещи оказались способны перемещаться с помощью электричества

3-07-2023, 19:17

Концерт рэпера Мота в Ереване закончился больницей

3-07-2023, 18:34

НПЦ: Зоологи удивлены «магическими» способностями осьминогов

3-07-2023, 09:29

Associated Press: причиной взрыва батискафа «Титан» стали микротрещины

2-07-2023, 13:48

Ученые из США нашли новый наиболее вероятный источник болезни Альцгеймера

2-07-2023, 09:18

Учёные предупредили, что остановить таяние летнего арктического льда уже невозможно

1-07-2023, 20:02

Futurism: Ученые впервые тестируют на людях лекарства, разработанного ИИ

30-06-2023, 18:30

JESEE: Пассивное курение увеличивает количество тяжелых металлов в слюне детей

29-06-2023, 19:48

Разработан особый нанопластырь, уничтожающий угревую сыпь на коже

28-06-2023, 20:11

PNAS: У дельфинов нашли одну интересную особенность, которая роднит их с людьми

28-06-2023, 09:25

Ученые нашли взаимосвязь между газовыми конфорками и раком крови

27-06-2023, 21:31

В Америке уборщик отключил оборудование лаборатории и уничтожил десятки лет исследований

26-06-2023, 19:12

Pravda.Ru: ученые из России разработали революционную методику вакцинаци

25-06-2023, 19:58

«Растет изнутри». Учеными найдена новая причина возникновения рака

25-06-2023, 10:18

Врачи нашли виновника симптомов долгого COVID, передают СМИ

24-06-2023, 21:46

Rothamsted Research: леса Амазонии рискуют исчезнуть быстрее, чем даже ожидалось

23-06-2023, 21:20

На Солнце появилось множество пятен, которые могут создать угрозу населению Земли

23-06-2023, 07:58

«StarHit» объяснил, как пассажиры могли продлить себе жизнь на борту батискафа «Титан»

22-06-2023, 19:41

Mk.ru: Ученые-сомнологи нашли внезапную пользу дневного сна для мозга людей

22-06-2023, 10:23

Nutrients: интервальное голодание снижает риски ожирения и диабета

19-06-2023, 22:24

Associated Press: причиной взрыва батискафа «Титан» стали микротрещины
  • 2-07-2023, 13:48

Associated Press: причиной взрыва батискафа «Титан» стали микротрещины

По данным профессора Высшей школы океанографии Университета Род-Айленда Криса Романа, причиной взрыва батискафа «Титан» стали микротрещины. Эксперт

Ученые из США нашли новый наиболее вероятный источник болезни Альцгеймера
  • 2-07-2023, 09:18

Ученые из США нашли новый наиболее вероятный источник болезни Альцгеймера

Научными работники Калифорнийского университета установили, что люди с низкой мышечной массой чаще подвержены деменции. Однако неизвестно, потеря

Avtograd news: «АвтоВАЗе» заблокировал отгрузку Lada Niva из-за проблем с тормозами
  • 2-07-2023, 14:04

Avtograd news: «АвтоВАЗе» заблокировал отгрузку Lada Niva из-за проблем с тормозами

На «АвтоВАЗе» заблокировал отгрузку новых автомобилей Lada Niva. Об этом пишет сообщество Avtograd news в социальной сети «ВКонтакте». По информации

Климатолог: к концу века климатическими мигрантами станут до трети населения Земли
  • 2-07-2023, 09:35

Климатолог: к концу века климатическими мигрантами станут до трети населения Земли

При наихудшем сценарии изменения климата к концу века три миллиардов человек (30% населения) будут вынуждены сменить свое место жительства. При

Сообщается о ситуации с очередью из автомобилей перед Крымским мостом
  • 2-07-2023, 11:03

Сообщается о ситуации с очередью из автомобилей перед Крымским мостом

Руководитель транспортного ведомства Крыма Николай Лукашенко сообщил о ситуации с очередью из автомобилей на въезде на Крымский мост со стороны

Шойгу сделал заявление о событиях 23–24 июня
  • 3-07-2023, 13:23

Шойгу сделал заявление о событиях 23–24 июня

Руководитель оборонного ведомства Российской Федерации Сергей Шойгу сделал заявление о событиях 23-24 июня, когда была предпринята попытка

Интересная информация