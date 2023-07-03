НПЦ: Зоологи удивлены «магическими» способностями осьминогов

Осьминоги удивительны уникальными способностями адаптироваться к изменениям среды обитания. Они легко меняют свой цвет и морфологию, адаптируют мозг, обмен веществ, нервную систему.

По сведениям Ирины Мейцнер, руководителя биологической службой НПЦ «Москвариум», эти существа обладают прекрасно развитой памятью. Они способны накапливать опыт и проявлять интеллектуальные способности во время решения самых сложных задач. Хотя обычно осьминогы предпочитают вести одинокий образ жизни, они могут договариваться, чтобы совместно успешно охотиться.

Ученые установили, что осьминоги изменяют мозг при помощи РНК-редактирования, чтобы приспосабливаться к изменениям температуры. Кроме того, они могут преодолевать лабиринты и решать с легкостью сложные задачи.