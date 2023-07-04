Эксперт назвал запуск беспилотников на Москву попыткой отвлечения внимания

Военный эксперт Юрий Кнутов уверен, что за сегодняшней атакой беспилотников на Новую Москву и Подмосковье стоит попытка украинского военно-политического командования отвлечь внимание от отсутствия прогресса ВСУ в ходе наступления, которое они ведут. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец».

Собеседник издания склоняется к мысли, что дроны запускались с территории Украины и смогли долететь до столичного региона. Хотя для того, чтобы иметь возможность утверждать это с высокой долей вероятности, необходимы фотографии сбитых аппаратов. Пока есть только снимки задней части дронов - этого недостаточно доя идентификации.

Дальние беспилотники у Украины имеются. Кнутов напомнил, что украинский дрон UJ-22 способен преодолевать до 800 километров, а некоторые модели с аэродинамической схемой "утка" - свыше 900 км. При этом они несут на себе и более 20 кг боевой нагрузки.

Тем временем в социальных сетях многие россияне также высказывают предположение о том, что атака БПЛА была способом отвлечения внимания. Возможно даже не от украинского наступления, а от другого события, которое имело место в России 23-24 июня («марш справедливости»).

Поэтому очень важно установить, откуда в действительности запускались данные беспилотники.