В Тюменской области готовятся к появлению чумы

В регионе действует план по профилактическим и противоэпидемическим мероприятиям по санитарной охране территории. В Рощино проводится санитарно-карантинный контроль. Делается это с целью предупреждения распространения инфекционного заболевания. В области также проводят мероприятия, которые предусмотрены постановлением главного санитарного врача «О дополнительных мерах по профилактике чумы», — сказала глава Роспотребнадзора Тюменской области Галина Шарухо.

Она добавила, что случаи заболевания этой инфекцией в регионе не фиксировались очень давно. Однако пока что никто не берется давать прогнозов о том, какова вероятность вспышки природно-очаговой болезни.