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40-градусная аномальная жара идет в Екатеринбург

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40-градусная аномальная жара идет в Екатеринбург
В России
Фото из открытых источников

Аномальная жара идет в Екатеринбург. Так, в ближайшую неделю температура воздуха в городе может приблизиться к отметке 40 градусов. Об этом говорят данные на портале Gismeteo.

Согласно информации источника, самым жарким днем в Екатеринбурге станет следующий вторник, 11 июля. Как ожидается, температура воздуха прогреется до +39 градусов. С 6 по 10 июля температура будет варьироваться от +26 до +33. Также возможны дожди.

«Циклон, который накануне сформировался на атмосферном фронте в области северного Казахстана, приведет к возвращению тропической воздушной массы на Средний Урал из Зауралья. Тропическая масса будет двигаться на запад, а затем вернется в Свердловскую область», - заявил метеоролог Алексей Пулин.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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