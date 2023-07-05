40-градусная аномальная жара идет в Екатеринбург

Руководитель оборонного ведомства Российской Федерации Сергей Шойгу сделал заявление о событиях 23-24 июня, когда была предпринята попытка
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Военный корреспондент Александр Сладков в своем телеграм-канале сообщает о том, что российские войска оставили населенный пункт Клещеевка, что под
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Военный эксперт Юрий Кнутов уверен, что за сегодняшней атакой беспилотников на Новую Москву и Подмосковье стоит попытка украинского
Руководитель американского ведомства по финансовым вопросам Джанет Йеллен провела встречу и переговоры с руководителем дипломатического