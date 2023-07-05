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Путин сделал заявление об экономике Российской Федерации

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Путин сделал заявление об экономике Российской Федерации
В России
Фото из открытых источников

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем правительства Михаилом Мишустиным. В ходе встречи обсуждались вопросы экономического характера, ситуации в экономической сфере. 

Путин сделал общее заявление о тенденциях в этой области. Он заявил, что, согласно имеющимся экономическим показателям, ситуация обстоит лучше, чем прогнозировали эксперты. 

«?У нас результаты, во всяком случае пока, скажем так, осторожно, лучше ожидаемых, лучше прогнозных», – заявил он.

Путин считает, что все те задачи, которые политическое руководство ставило перед собой, должны быть достигнуты и решены. Мишустин отметил, что на начало июля уровень инфляции составляет 3,4%. Он заявил, что в правительстве следят за ситуацией с ценами.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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