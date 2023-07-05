Путин сделал заявление об экономике Российской Федерации

По данным профессора Высшей школы океанографии Университета Род-Айленда Криса Романа, причиной взрыва батискафа «Титан» стали микротрещины. Эксперт
На «АвтоВАЗе» заблокировал отгрузку новых автомобилей Lada Niva. Об этом пишет сообщество Avtograd news в социальной сети «ВКонтакте». По информации
Руководитель оборонного ведомства Российской Федерации Сергей Шойгу сделал заявление о событиях 23-24 июня, когда была предпринята попытка
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