Путин сделал заявление об экономике Российской Федерации

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем правительства Михаилом Мишустиным. В ходе встречи обсуждались вопросы экономического характера, ситуации в экономической сфере.

Путин сделал общее заявление о тенденциях в этой области. Он заявил, что, согласно имеющимся экономическим показателям, ситуация обстоит лучше, чем прогнозировали эксперты.

«?У нас результаты, во всяком случае пока, скажем так, осторожно, лучше ожидаемых, лучше прогнозных», – заявил он.

Путин считает, что все те задачи, которые политическое руководство ставило перед собой, должны быть достигнуты и решены. Мишустин отметил, что на начало июля уровень инфляции составляет 3,4%. Он заявил, что в правительстве следят за ситуацией с ценами.