Гражданам из России рассказали, как избежать разочарований в бюджетных отелях Турции

Гражданам России рассказали, как можно избежать разочарований в бюджетных отелях Турции. Эксперты предупреждают, что сочетание "дешево и хорошо" не встречается, поэтому при покупке супербюджетного тура в Турцию надо быть готовым к неожиданностям.

Россияне могут купить тур в Турцию на двоих на 10 дней по системе all inclusive всего за 80-100 тысяч рублей в дешевом отеле. Первое разочарование, которое ждет туристов — плохой номер без звукоизоляции. All inclusive не является гарантией того, что все включено. К примеру, в одном из бюджетных отелей шведский стол состоял из зеленых помидоров, оливок, соевого мяса и безвкусного супа.

По словам экспертов, не нужно брать все включено в бюджетных отелях. Лучше забронировать отель с завтраком, еду и напитки покупать в магазинах Migros.

Пляж на территории отеля с полотенцами и бесплатными шезлонгами — типичное ожидание россиян. Однако на самом деле море и пляж находятся через дорогу за подземным переходом, там не хватает лежаков и зонтов, остальные шезлонги сломаны, а зонтики - порваны. Поэтому туристы из РФ вынуждены нередко искать платный пляж за пять долларов.