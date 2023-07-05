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The Guardian: Ученые выяснили, что птицы могут «разводиться» из-за измен и долгой разлуки

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The Guardian: Ученые выяснили, что птицы могут «разводиться» из-за измен и долгой разлуки
Новости науки
Фото из открытых источников

The Guardian пишет, что ученые из Китая и Германии выяснили интересный факт. Оказывается, птицы могут расставаться и разводиться из-за измен или разлуки.

Исследователи проанализировали поведение 200 видов птиц. Выяснилось, что 90% моногамных птиц сохраняют одного партнера на протяжении одного размножительного сезона. Но есть особи, которые обращают свое внимание на других партнеров. Самцы в этом плане немного активнее. После измены они чаще брошены прежними партнерами.

Существуют другие причины разрыва связей у птиц. Речь идет об миграции на дальние расстояния. Даже лебеди, которые считаются самыми верными партнерами в птичьем мире, могут себе искать нового партнера, если с предыдущим произошла непредвиденная ситуация.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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