The Guardian: Ученые выяснили, что птицы могут «разводиться» из-за измен и долгой разлуки

The Guardian пишет, что ученые из Китая и Германии выяснили интересный факт. Оказывается, птицы могут расставаться и разводиться из-за измен или разлуки.

Исследователи проанализировали поведение 200 видов птиц. Выяснилось, что 90% моногамных птиц сохраняют одного партнера на протяжении одного размножительного сезона. Но есть особи, которые обращают свое внимание на других партнеров. Самцы в этом плане немного активнее. После измены они чаще брошены прежними партнерами.

Существуют другие причины разрыва связей у птиц. Речь идет об миграции на дальние расстояния. Даже лебеди, которые считаются самыми верными партнерами в птичьем мире, могут себе искать нового партнера, если с предыдущим произошла непредвиденная ситуация.