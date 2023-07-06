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Что творится на складе Ozon, где екатеринбуржцы заразились менингококковой инфекцией

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Что творится на складе Ozon, где екатеринбуржцы заразились менингококковой инфекцией
В России
Фото из открытых источников

В центре Ozon в Кольцово произошла вспышка менингококковой инфекции. Заболели семь человек, один человек умер. Сотрудник центра рассказал порталу E1.RU, что там ввели особые меры безопасности, однако работники уверены, что этого недостаточно, а склад на некоторое время следует закрыть.

Бушует менингококковая инфекция. Для галочки руководство потребовало носить маски, измеряют температуру, поставили ионизаторы,  обрабатывают все антисептиком. Все толпятся у входа, маски не все носят. Куда руководство смотрит? У многих маленькие дети, на работу опасно ходить. Но дома не останешься — отстранят, — возмущается сотрудник.

В пресс-службе Ozon подтвердили, что склад продолжает работать с учетом предписаний Роспотребнадзора. Людей, у которых есть с признаки простуды, на склад не допускают.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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