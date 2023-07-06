Что творится на складе Ozon, где екатеринбуржцы заразились менингококковой инфекцией

Ученые из Сиднейского университета (The University of Sydney) сделали революционное открытие. В итоге было найдено подтверждение теории Эйнштейна о
Аномальная жара идет в Екатеринбург. Так, в ближайшую неделю температура воздуха в городе может приблизиться к отметке 40 градусов. Об этом говорят
В КНР стартовали предпродажи самого мощного смартфона с 24 гигабайтами оперативной памяти. Речь идет о модели Red Magic 8S Pro. Для полной зарядки
Военный корреспондент Александр Сладков в своем телеграм-канале сообщает о том, что российские войска оставили населенный пункт Клещеевка, что под
Журналисты IT-портала PhonArena решили сравнить мощность популярных моделей iPhone. Эксперты отмечают, что на этот показатель влияет ОЗУ. Специалисты
Военный эксперт Юрий Кнутов уверен, что за сегодняшней атакой беспилотников на Новую Москву и Подмосковье стоит попытка украинского