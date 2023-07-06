Что творится на складе Ozon, где екатеринбуржцы заразились менингококковой инфекцией

Бушует менингококковая инфекция. Для галочки руководство потребовало носить маски, измеряют температуру, поставили ионизаторы, обрабатывают все антисептиком. Все толпятся у входа, маски не все носят. Куда руководство смотрит? У многих маленькие дети, на работу опасно ходить. Но дома не останешься — отстранят, — возмущается сотрудник.

В пресс-службе Ozon подтвердили, что склад продолжает работать с учетом предписаний Роспотребнадзора. Людей, у которых есть с признаки простуды, на склад не допускают.