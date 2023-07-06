Инфекционист рассказал, почему от менингококка молниеносно умирают

По последним данным, два сотрудника распределительного центра Ozon скончались. Люди стали жертвами менингококковой инфекции, бушующей на складе. У умерших недуг развился молниеносно, за одни сутки. Менингококковой инфекцией заражаются редко, однако она зачастую заканчивается кончиной. Врач-инфекционист рассказал, почему заболевание захватывает за считанные часы.

От заболевания до тяжелого состояния проходит несколько часов. Это септический шок, цитокиновый шторм, более молниеносно, чем при ковиде, поскольку это не вирусная инфекция, а бактериальная. Менингококк любит здоровых молодых людей, это болезнь богатых. Причина - в сильном иммунитете. Чем сильнее у человека иммунитет, тем ярче организм реагирует, - отмечает специалист.





По словам инфекциониста, чем сильнее организм атакует инфекцию, тем больше в крови его разрушается и тем более тяжелее форма болезни.

Если человек ослаблен, то менингококки в крови плавают и ждут, пока антибиотик их убьет, это если условно объяснить. У людей с сильным иммунитетом волнообразная гибель бактерий, начинается неконтролируемая реакция, - добавил врач.