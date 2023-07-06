Найден безопасный для человека способ обезвреживания комаров

Ученые рассказали о способах обезвреживания комаров, безопасных для человека. Один из них - применение бактериальных препаратов с Bacillus thuringiensis israelensis (Bti). Эти средства производят токсины, являющиеся смертельными для комаров, при этом безвредными для животных и людей. Препараты будут применять в водоемах, где размножаются комары, с целью предотвращения их развития и размножения.

Второй метод - ультразвуковые устройства, излучающие звуковые волны на частоте, которая отпугивает насекомых, хотя не влияет на человека. Аппарат размещают в помещении или открытой территории, чтобы отпугнуть комаров.

Также есть много натуральных репеллентов с растительными экстрактами. Они безопасны и существуют в виде лосьонов и спреев, которые наносят на кожу.