Актер фильма «Каннибал Макумбы» Зе Селсо сгорел заживо в своем доме

Бразильский актер, сценарист и режиссер Жозе Селсо Мартинес Корреа, более известный как Зе Селсо, умер в 86-летнем возрасте.

Причиной кончины стали ожоги, полученные во время пожара дома. Артиста доставили в реанимацию, но врачи уже ничем не смогли помочь.

На момент пожара в доме находились три человека и собака. Все они были госпитализированы. Врачи диагностировали отравление угарным газом. Причины трагедии устанавливаются.

Зе Селсо родился в 1937 году. Впервые на экранах появился в 1969 году в картине «Секс-Америка». Также актер снялся в фильмах «Каннибал Макумба», «Феникс», «Сброд», «Воплощение демона» и других.