Количество пятен достигло 20-летнего максимума: Солнце близится к пику своей взрывоопасности

В июне количество пятен на Солнце превысило все показатели, которые фиксировались на протяжении предыдущих солнечных циклов. В новом отчете ученых отмечается, что был достигнут наивысший показатель количества пятен за последние 20 лет.

Полученные данные говорят о том, что Солнце приближается к пику активности и даже взрывоопасности. Новый пик солнечной активности окажется мощнее, чем ожидалось. Минувший месяц является значимым по количеству солнечных пятен высокого уровня за последние 20 год. Так, в июне на поверхности звезды появилось 163 солнечных пятна.

В последний раз большое количество пятен (187) ученые наблюдали в сентябре 2002 года. В новом солнечном цикле число пятен не наблюдается, хотя их количество стремительно растет, когда Солнце приближается к максимуму. Пятна покрывают всю звезду, а мощнейшие солнечные вспышки возникают гораздо чаще.