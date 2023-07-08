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Количество пятен достигло 20-летнего максимума: Солнце близится к пику своей взрывоопасности

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Количество пятен достигло 20-летнего максимума: Солнце близится к пику своей взрывоопасности
Новости науки
Фото из открытых источников

В июне количество пятен на Солнце превысило все показатели, которые фиксировались на протяжении предыдущих солнечных циклов. В новом отчете ученых отмечается, что был достигнут наивысший показатель количества пятен за последние 20 лет.

Полученные данные говорят о том, что Солнце приближается к пику активности и даже взрывоопасности. Новый пик солнечной активности окажется мощнее, чем ожидалось. Минувший месяц является значимым по количеству солнечных пятен высокого уровня за последние 20 год. Так, в июне на поверхности звезды появилось 163 солнечных пятна.

В последний раз большое количество пятен (187) ученые наблюдали в сентябре 2002 года. В новом солнечном цикле число пятен не наблюдается, хотя их количество стремительно растет, когда Солнце приближается к максимуму. Пятна покрывают всю звезду, а мощнейшие солнечные вспышки возникают гораздо чаще.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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