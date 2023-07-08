Physycal Review X: Правило шести рукопожатий получило математическое обоснование

BBC опубликовала кадры погружения бастикафа «Титан» к «Титанику». Документальный фильм был снят в минувшем году. На кадрах видно, как туристы
Ученые из Сиднейского университета (The University of Sydney) сделали революционное открытие. В итоге было найдено подтверждение теории Эйнштейна о
Жители L-town возмущены состоянием поселка. Как уверяют жители поселка под Челябинском, вместо обещанных ровных газонов улица заросла бурьянами,
Аномальная жара идет в Екатеринбург. Так, в ближайшую неделю температура воздуха в городе может приблизиться к отметке 40 градусов. Об этом говорят
В центре Ozon в Кольцово произошла вспышка менингококковой инфекции. Заболели семь человек, один человек умер. Сотрудник центра рассказал порталу
В КНР стартовали предпродажи самого мощного смартфона с 24 гигабайтами оперативной памяти. Речь идет о модели Red Magic 8S Pro. Для полной зарядки