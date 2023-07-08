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Physycal Review X: Правило шести рукопожатий получило математическое обоснование

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Physycal Review X: Правило шести рукопожатий получило математическое обоснование
Новости науки
Фото из открытых источников

Ученые из МФТИ и исследователи из других стран пришли к выводу, который поможет объяснить «феномен тесного мира». Специалисты разработали математическую модель, демонстрирующую, что за этим явлением стоят некоторые «силы». Об этом пишет журнале Physical Review X.

Теория шести рукопожатий, которая была введена в 1928 году писателем Фридьешем Каринти из Венгрии, говорит о связи между людьми. Согласно теории, каждый имеет общих знакомых с любым человеком на Земля. Заключается теория в том, что при помощи цепочки знакомств, которая состоит всего-навсего из пяти человек, можно с кем угодно из любой точки мира установить связь.

Дело в стремлении человека стать полезным для как можно большого количества людей и занять выгодное, важное положение, которое называется «центральностью». Каждый из нас пытается ее повысить.

Другими словами, что любой человек хочет обзавестись как можно большим количеством связей, поскольку это придает авторитета и усиливает влияние.

Разработанная модель показала, что когда все связи сложены и достигнуто состояние так называемого равновесия (никто не хочет обзавестись новыми знакомствами), число «рукопожатий» между участниками не превышает шести. Если эту модель обнулить и заново запустить компьютерную симуляцию, где выгодные связи люди будут заводить, а невыгодные — разрывать, результат будет аналогичным: подтвердится «правило шести рукопожатий».

Текст: Информационное агентство «Informing»

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Physycal Review X: Правило шести рукопожатий получило математическое обоснование

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