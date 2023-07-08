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«РИА Новости»: Биологи развенчали мифы вокруг одной из самых загадочных рыб

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«РИА Новости»: Биологи развенчали мифы вокруг одной из самых загадочных рыб
Новости науки
Фото из открытых источников

Ученые активно обсуждают то, что морские обитатели могут дышать воздухом без легких и других органов для обработки воздуха. Особый интерес вызвала загадочная рыба с панцирем под названием "рыба-черепаха". Она вызвала у ученых интерес из-за способности находиться на суше.

Дагоберт Карл Дальдорф из Москвы изобразил окуня, который забрался на пальму. Существовали предположения, что он питается пальмовым соком и маслом. Но предыдущие наблюдения не принесли ясности в вопрос. Слухи о рыбах, которые перемещаются по суше и взбираются на деревья, побудили специалистов изучить этих существ.

Сегодня науке известны рыбы, способные дышать воздухом. Речь идет об анабасе и рыбе-ползуне, обитающих в тропиках. Анабасы икру откладывают на суше после обильных дождей, а после вылупления личинки расползаются стремительно по суше. По мнению ученых, именно это позволяет анабасам жить в безопасности, защищать от хищников икру и обеспечивать отсутствие конкуренции, что весьма типично для представителей тропиков.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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