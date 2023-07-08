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Священник Козлов: человечество бы вымерло, если бы люди детей рожали лишь в благополучное время

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Священник Козлов: человечество бы вымерло, если бы люди детей рожали лишь в благополучное время
Новости науки
Фото из открытых источников

Протоиерей Максим Козлов, который является главой учебного комитета РПЦ, сообщил, что дети - это дар от Бога, а их появление на свет является исполнением Его воли.

Как подчеркнул священнослужитель, если бы люди рожали детей лишь в благополучное время, человечество уже давным-давно бы вымерло, поскольку в мировой истории подобные периоды были редкими, а защищенных от треволнений современности людей было очень мало.

Также священник добавил, что наступили тревожные времена, будущее человечества неопределенно, и нет стабильности. Но это не значит, что надо отчаиваться и утопать в печали. По мнению протоиерея, рождение наследников - естественное явление, а "ничто естественное в жизни не отдаляет человека от Всевышнего".


Текст: Информационное агентство «Informing»

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