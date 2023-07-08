Жители поселка под Челябинском взбунтовались из-за высокой коммуналки

Жители L-town возмущены состоянием поселка. Как уверяют жители поселка под Челябинском, вместо обещанных ровных газонов улица заросла бурьянами, детские площадки разбиты и срочно требуют ремонта. Однако из-за того, что это элитная недвижимость, расценки в квитанциях — соответствующие. За услуги управляющей компании с дома берут по 9 тысяч рублей, хотя непонятно, куда уходят деньги.

Как рассказала 74.RU Ирина, люди вынуждены сами заниматься территорией, поскольку летом там ростут бурьяны по пояс. Зимой территория завалена сугробами снега, а ситуация плачевная. По 1000 рублей с дома собирают на садовника, однако его никто ни разу не видел. Жители также жалуются на низкое качество услуг и плохое содержание детских площадок. На все можно закрыть глаза, однако содержание поселка выходит золотым.

Более того, если сравнивать L-town с соседними жилыми комплексами и поселками, он им проигрывает. Люди не раз обращались в управляющую компанию, хотя это не принесло результатов.