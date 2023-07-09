Yandex.RTB

Аналитик Мейнхард: к концу 2023 года доллар подскочит до 120 рублей

Image 16+
Аналитик Мейнхард: к концу 2023 года доллар подскочит до 120 рублей
В России / Экономика
Фото из открытых источников

К концу 2023 года доллар подскочит до 100—120 рублей. Об этом сообщает Артур Мейнхард, руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle.

«Мы не видим пока значимых фундаментальных факторов, которые способны развернуть рубль в сторону укрепления. Если не брать во внимание возможность правительства и Банка РФ по регулированию курса путем ужесточения денежно-кредитной политики и административных решений, то продолжится тренд на девальвацию. Оценочно считаю, что курс к концу года будет стоит 100—120 рублей за доллар», — отметил эксперт.

По словам специалиста, на это влияет сразу несколько факторов.

«Рынок России испытывает „валютное голодание“ вследствие падения нефтегазовых доходов из-за введения потолка цены на нефть и других санкций, которые ограничивают возможность экспорта», — добавил Мейнхард.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Аналитик Мейнхард: к концу 2023 года доллар подскочит до 120 рублей

Сегодня, 07:27

Жители поселка под Челябинском взбунтовались из-за высокой коммуналки

Вчера, 07:58

Инфекционист рассказал, почему при менингококке люди умирают молниеносно

6-07-2023, 19:33

Что творится на складе Ozon, где екатеринбуржцы заразились менингококковой инфекцией

6-07-2023, 19:24

40-градусная аномальная жара придет в Екатеринбург

5-07-2023, 21:14

Путин сделал заявление об экономике Российской Федерации

5-07-2023, 12:33

Гражданам из России рассказали, как избежать разочарований в бюджетных отелях Турции

5-07-2023, 12:12

В Тюменской области готовятся к появлению чумы

4-07-2023, 19:12

Эксперт назвал запуск беспилотников на Москву попыткой отвлечения внимания

4-07-2023, 17:38

Новак заявил о снижении экспорта нефти Российской Федерацией

3-07-2023, 13:43

Шойгу сделал заявление о событиях 23–24 июня

3-07-2023, 13:23

Сообщается о ситуации с очередью из автомобилей перед Крымским мостом

2-07-2023, 11:03

«Известия»: 88% российских авиатуристов летом предпочитают отдыхать в России

29-06-2023, 20:04

Хуснуллин сделал заявление о ремонте дороги «Дон»

28-06-2023, 11:43

Хинштейн сделал заявление о поступлении тяжелой техники в Росгвардию

27-06-2023, 21:33

Турция, Мексика и Таиланд вошли в список безвизовых стран для россиян на лето

27-06-2023, 10:17

«Известия»: российские туристы недооценивают Бурятию, Хакасию, Сахалин, Якутию

25-06-2023, 10:45

Пригожин подтвердил новость о найденных наличных средствах во время обысков в его офисе в Петербурге

24-06-2023, 18:33

Что такое режим КТО: какие ограничения вводят при контртеррористической операции

24-06-2023, 11:25

Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с очагами чумы на граничащих с Россией территориях

23-06-2023, 21:01

«Би-би-си» показала документальный фильм с архивными кадрами погружения «Титана» к «Титанику»
  • 7-07-2023, 15:54

«Би-би-си» показала документальный фильм с архивными кадрами погружения «Титана» к «Титанику»

BBC опубликовала кадры погружения бастикафа «Титан» к «Титанику». Документальный фильм был снят в минувшем году. На кадрах видно, как туристы

Найдено подтверждение теории Эйнштейна о медленном течении времени
  • 6-07-2023, 09:05

Найдено подтверждение теории Эйнштейна о медленном течении времени

Ученые из Сиднейского университета (The University of Sydney) сделали революционное открытие. В итоге было найдено подтверждение теории Эйнштейна о

Жители поселка под Челябинском взбунтовались из-за высокой коммуналки
  • Вчера, 07:58

Жители поселка под Челябинском взбунтовались из-за высокой коммуналки

Жители L-town возмущены состоянием поселка. Как уверяют жители поселка под Челябинском, вместо обещанных ровных газонов улица заросла бурьянами,

Что творится на складе Ozon, где екатеринбуржцы заразились менингококковой инфекцией
  • 6-07-2023, 19:24

Что творится на складе Ozon, где екатеринбуржцы заразились менингококковой инфекцией

В центре Ozon в Кольцово произошла вспышка менингококковой инфекции. Заболели семь человек, один человек умер. Сотрудник центра рассказал порталу

В КНР начались продажи самого мощного смартфона в мире
  • 6-07-2023, 10:04

В КНР начались продажи самого мощного смартфона в мире

В КНР стартовали предпродажи самого мощного смартфона с 24 гигабайтами оперативной памяти. Речь идет о модели Red Magic 8S Pro. Для полной зарядки

Гиркин заявляет о «мясных штурмах» под Авдеевкой
  • Вчера, 12:03

Гиркин заявляет о «мясных штурмах» под Авдеевкой

Экс-министр обороны ДНР, военный эксперт и лидер «рассерженных патриотов» Игорь Гиркин (Стрелков) в своей свежей публикации, размещенной в

Интересная информация