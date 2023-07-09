Аналитик Мейнхард: к концу 2023 года доллар подскочит до 120 рублей

К концу 2023 года доллар подскочит до 100—120 рублей. Об этом сообщает Артур Мейнхард, руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle.

«Мы не видим пока значимых фундаментальных факторов, которые способны развернуть рубль в сторону укрепления. Если не брать во внимание возможность правительства и Банка РФ по регулированию курса путем ужесточения денежно-кредитной политики и административных решений, то продолжится тренд на девальвацию. Оценочно считаю, что курс к концу года будет стоит 100—120 рублей за доллар», — отметил эксперт.

По словам специалиста, на это влияет сразу несколько факторов.

«Рынок России испытывает „валютное голодание“ вследствие падения нефтегазовых доходов из-за введения потолка цены на нефть и других санкций, которые ограничивают возможность экспорта», — добавил Мейнхард.