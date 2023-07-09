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«Люди нервничают»: в Екатеринбурге заметили кортеж с полицией и скорой помощью

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«Люди нервничают»: в Екатеринбурге заметили кортеж с полицией и скорой помощью
Новости / В России
Фото из открытых источников

Сегодня, 9 июня, в Екатеринбурге заметили кортеж из десятка автомобилей в сопровождении полиции и скорой помощи. Ради колонны была перекрыта дорога на Серафимы Дерябиной.

Читательница E1.RU сняла происходящее на камеру. На видео видно, что водители дружно сигналят проезжающему мимо кортежу.

Люди сильно нервничают. Светофор красный для всех. Ждали, пока кортеж проедет. Водители долго стояли, не понимая ничего, сигналили. Начали из выходить авто. Затем все прояснилось. Когда кортеж проехал, водители начали еще сильнее сигналить. Недовольство выражали, — говорит женщина.

Оказалось, что в Екатеринбург приехала белорусская делегация. Позже губернатор области Евгений Куйвашев вместе с премьер-министром РБ Романом Головченко появились на фестивале-ярмарке «От всего сердца» у «Мега».

Текст: Информационное агентство «Informing»

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