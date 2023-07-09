«Люди нервничают»: в Екатеринбурге заметили кортеж с полицией и скорой помощью

Сегодня, 9 июня, в Екатеринбурге заметили кортеж из десятка автомобилей в сопровождении полиции и скорой помощи. Ради колонны была перекрыта дорога на Серафимы Дерябиной.

Читательница E1.RU сняла происходящее на камеру. На видео видно, что водители дружно сигналят проезжающему мимо кортежу.