Ученые из Канады выяснили, сколько калорий можно потратить во время секса

Ученые из Канады решили провести новый эксперимент и выяснить, сколько калорий можно потратить во время секса. Как оказалось, за один половой акт средней продолжительностью 24 минуты мужчина сжигает примерно 101 калорию, а женщина – 69 калорий.

В наблюдениях приняли участие 21 гетеросексуальная пара 20-летнего возраста. Во время эксперимента ученые применяли специальный трекер активности для отслеживания расхода энергии в ходе сексуальной активности. После окончания полового контакта эксперты оценили воспринимаемый расход энергии, а также ощущение напряжения, удовлетворенности, усталости.

Удалось установить в итоге, что во время секса мужчины сжигали 101 калорию, а женщины - 69. За 30 минут занятия на беговой дорожке представители сильного сожгли 276 калорий, а дамы — 213 калорий.