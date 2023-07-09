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В ушах бездомных собак нашли смертельно опасный для человека патоген

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В ушах бездомных собак нашли смертельно опасный для человека патоген
Новости науки
Фото из открытых источников

Ученые из канадского Университета Макмастера выявили смертельно опасный грибок для человека, который прячется в ушах бездомных животных. Как пишет Journal of Fungi, речь идет о патогене Candida auris.

Сам по себе патоген опасен и обладает высокой устойчивостью к лекарствам. Он был выделен из ушей бездомных собак. Candida auris — это тип дрожжей, приводящий к тяжелым инфекциям. Каждый третий инфицированный человек умирает.

Эксперты заявил об еще одной настораживающей особенности грибка. Дело в том, что он весьма заразен, быстро передается к другому человеку. Хотя пока что не удалось установить, как человек может заразиться от собаки, а также каков механизм передачи опасного грибка. Для этого ученых потребуются дополнительные исследования. Также специалистам придется установить, как инфицируются бездомные собаки.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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