В ушах бездомных собак нашли смертельно опасный для человека патоген

Ученые из канадского Университета Макмастера выявили смертельно опасный грибок для человека, который прячется в ушах бездомных животных. Как пишет Journal of Fungi, речь идет о патогене Candida auris.

Сам по себе патоген опасен и обладает высокой устойчивостью к лекарствам. Он был выделен из ушей бездомных собак. Candida auris — это тип дрожжей, приводящий к тяжелым инфекциям. Каждый третий инфицированный человек умирает.

Эксперты заявил об еще одной настораживающей особенности грибка. Дело в том, что он весьма заразен, быстро передается к другому человеку. Хотя пока что не удалось установить, как человек может заразиться от собаки, а также каков механизм передачи опасного грибка. Для этого ученых потребуются дополнительные исследования. Также специалистам придется установить, как инфицируются бездомные собаки.