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Гигантская трещина может расколоть Африку на две части и образовать новый океан

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Гигантская трещина может расколоть Африку на две части и образовать новый океан
Новости науки
Фото из открытых источников

Восточно-Африканский разлом - это гигантская трещина, которая проходит через всю Африку. Она может расколоть на две части континент и привести к образованию нового океана.

Протяженность трещины - 3 500 км. Это разрыв в земной коре, который расширяется на 2,5 см в год и привлекает внимание ученых со всего мира. Исследования показали, что явление было вызвано африканским суперплюмом, большим выбросом из ядра планеты перегретой породы. Медленное, но постоянное движение изменяет географию Африки. Если процесс продолжится, в итоге он сможет разделить континент на две части. В результате разделения образуется новый океан, что изменит карту мира.

Новое открытие ученых, которое основано на 3D-моделях и данных GPS, дает специалистам ценную информацию о тектонических силах и поможет предвидеть для местного населения возможные последствия.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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