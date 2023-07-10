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Разработана уникальная CRISPR-терапия, которая блокирует развитие всех видов рака

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Разработана уникальная CRISPR-терапия, которая блокирует развитие всех видов рака
Новости науки
Фото из открытых источников

Ученые из Йельского университета (Yale University) представили новый уникальный метод лечения всех видов рака при помощи технологии генного редактирования CRISPR. Лечение раковые клетки лишает лишних хромосом, из-за чего его останавливается.

Здоровые клетки имеют по 23 пары хромосом, но у большинства злокачественных клеток есть дополнительные пары. Это называется анеуплоидией.

Во время изучения эксперты сосредоточили свое внимание на его изучении и создали эффективный способ борьбы через удаление лишних хромосом. К примеру, после того, как специалисты смешали здоровые и анеуплоидные клетки, без лечения количество последних увеличилось до 75%. После CRISPR-терапии их количество резко снизилось.

Дальнейшие наблюдение показало, что анеуплоидия содержит механизмы прогрессирования рака. Это открытие поможет ученым лучше понимать природу онкоболезней. Команда деятелей готовится к проведению доклинических исследований на животных.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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