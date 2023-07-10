Салливан: Поставки кассетных боеприпасов Украине не вызовут разногласий в странах НАТО

По информации помощника президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, слова которого приводит РИА Новсти, руководство страны не ждет, что решение о поставках на Украину кассетных боеприпасов приведет к разладу среди стран-участников Североатлантического альянс НАТО.

Как сообщил Салливан в ходе очередного брифинга, Киев дал Вашингтону письменные гарантии о том, что полученные кассетные боеприпасы не будут использовать по целям на территории Российской Федерации, а также в густонаселенных пунктах.

Напомним, ранее президент США заявил, что у Америки закончились боеприпасы для отправки Киеву, что стало причиной предоставления Украине кассетных бомб. Решение Штатов о поставках боеприпасов, запрещенных Конвенцией, вызвало волну критики в адрес Джо Байдена от некоторых европейских стран.