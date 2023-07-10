Синоптик Пулин: в Свердловской области жара закончится 12 июля

В Свердловской области жара закончится 12 июля. Ее сменят дожди и грозы, сообщает синоптик Алексей Пулин.

«В среду теплая погода закончится. Вечером 12 июля холодный фронт с Запада придет в регион. Через Екатеринбург он пройдет в ночь на четверг, поэтому отметится дождем без гроз», — пишет Пулин в канале «Погода в Екатеринбурге».

Также добавим, что в Свердловской области днем в понедельник, 10 июля, синоптик прогнозирует от 31 до 36 градусов. В Екатеринбурге в ожидается переменная облачность без осадков, температура - от 34 до 36 градусов. Ветер южный до 11 метров в секунду.

Что касается вторника, 11 июля, то ночью температура поднимется +20-23 ℃, днем — +37 ℃. Возможны кратковременные дожди.