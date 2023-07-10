Сегодня, 9 июня, в Екатеринбурге заметили кортеж из десятка автомобилей в сопровождении полиции и скорой помощи. Ради колонны была перекрыта дорога
Жители L-town возмущены состоянием поселка. Как уверяют жители поселка под Челябинском, вместо обещанных ровных газонов улица заросла бурьянами,
Вооруженные силы Украины уже через месяц будут в Крыму. Об этом пишет авторитетное британское издание «The Times» со ссылкой на свои источники в
Ученые из МФТИ и исследователи из других стран пришли к выводу, который поможет объяснить «феномен тесного мира». Специалисты разработали
Экс-министр обороны ДНР, военный эксперт и лидер «рассерженных патриотов» Игорь Гиркин (Стрелков) в своей свежей публикации, размещенной в
Патриотически настроенные граждане России сегодня, 8 июля, на 500-й день событий, которые у нас в стране называют специальной военной операцией,