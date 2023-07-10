Туристы из Екатеринбурга высказали жалобы из-за отдыха в ОАЭ

Жители Екатеринбурга, отдыхающие в Дубае, поделились мнение о курорте. В отличие от российских курортов, где многолюдно, в ОАЭ спокойно.

Путешественники отметили, что отпуск в Дубае не такой дорогой, как считается. Стоимость поездки зависит от отеля. За неделю проживания нужно в среднем нужно отдать 288 тысяч рублей с завтраком и ужином.

Еще одна туристка из Екатеринбурга осталась не довольна отдыхом в Эмиратах. Она рассказала, что днем очень жарко. Море больше напоминает горячую ванну, из крана постоянно течет горячая вода.

Как отметила девушка, в Дубае есть много индийцев, которые «любят гадить». Также россиянка добавила, что многим Дубае кажется крутым и красивым, хотя на самом деле там есть тараканы, в море - мазут, а в городе - проблемы с общественным транспортом.