В Свердловской области горят леса, трассу под Екатеринбургом заволокло едким дымом: видео

Авторассу под Екатеринбургом заволокло едким дымом. На Серовском тракте бушуют лесные пожары. Автолюбители пожаловались, что им тяжело дышать даже с полностью закрытыми окнами.

В Минприроды изданию E1.RU рассказали, что на конец 10 июля были локализованы пожары и не распространяются возгорания в лесах Артемовского, Алапаевского, Березовского, Камышловского, Гаринского, Кушвинского, Нижнетагильского, Невьянского, Белоярского, Сосьвинского, Сысертского районов на площади более 4,4 тысячи гектаров.

Борьбу с возгоранием ведут сотрудники Уральской авиабазы, работники лесоохраны, представители МЧС и даже добровольцы. Всего было задействовано 500 человек личного состава и 137 единиц техники.

Видео Серовского тракта в дыму публикует портал E1.RU.