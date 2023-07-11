Вооруженные силы Украины уже через месяц будут в Крыму. Об этом пишет авторитетное британское издание «The Times» со ссылкой на свои источники в
Сегодня, 9 июня, в Екатеринбурге заметили кортеж из десятка автомобилей в сопровождении полиции и скорой помощи. Ради колонны была перекрыта дорога
Патриотически настроенные граждане России сегодня, 8 июля, на 500-й день событий, которые у нас в стране называют специальной военной операцией,
Ученые из Йельского университета (Yale University) представили новый уникальный метод лечения всех видов рака при помощи технологии генного
Возвращение командиров украинского полка «Азов»* (признан террористической организацией, деятельность в РФ запрещена, - Ред.), которые держали
Ученые из Канады решили провести новый эксперимент и выяснить, сколько калорий можно потратить во время секса. Как оказалось, за один половой акт