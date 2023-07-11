Буданов: Во время марша справедливости «вагнеровцы» дошли до ядерной базы «Воронеж-45»

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью международному агентству «Reuters» заявил, что в ходе своего Марша справедливости члены ЧВК «Вагнер» продвинулись вглубь территории России намного глубже, нежели считалось ранее. Он утверждает, что «музыканты» дошли до ядерной базы «Воронеж-45».

Там, по словам Буданова, хранятся небольшие ядерные заряды, которые можно поместить в обычный рюкзак. По версии главного военного разведчика Украины, «оркестранты» хотели захватить их, чтобы «поднять ставки» во время мятежа.

Однако захватить ранцевые ядерные заряды у них не получилось якобы потому, что они не смогли открыть дверь в ядерное хранилище.

«Двери склада были закрыты, и в техническую часть они не попали», — приводит агентство слова Буданова.

«Reuters» отмечает, что глава ГУР МО не предоставил доказательств своего утверждения. Самостоятельно журналисты проверить информацию о том, действительно ли «вагнеры» добрались до «Воронеж-45», не имеют возможности.

Источник, близкий к Кремлю, частично подтвердил агентству слова Буданова. А вот официальные лица США усомнились в реальности версии главы украинской разведки.

Ранцевые ядерные заряды — реликвии «холодной войны». В 90-ые годы США и Россия договорились избавиться от них в своих ядерных арсеналах.