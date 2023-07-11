Экс-коллеги Вероники Наумовой рассказали о ее темном прошлом

Ивар Калныньш в новом интервью заявил, что РФ ему должна платить пенсию. «Госкино зарабатывало миллион... это государственное кино. Однако пенсию они
Юлианна Караулова сменила Дмитрия Диброва на Первом канале. Теперь певица является ведущей программы «Кто хочет стать миллионером?». Во время «Шоу
В 2019 году продюсерский центр Максима Фадеева расторг контракт с Наргиз Закировой, после чего ей запретили исполнять песни композитора. Как
В телесериале «Король и шут» Валери Зоидовой пришлось сняться в обнаженной сцене, хотя в итоге этот эпизод не вошел в монтаж. Но бойфренд актрисы не
В конце мая супруг Дины Гурцкой Петр Кучеренко неожиданно умер. Певица вместе с сыном Константином как-раз принимала участие в музыкальном шоу "Две
Дочь Владимира Кузьмина могла принять участие в первом сезоне «Фабрики звезд», поскольку прошла кастинг. Однако мама выступала против, из-за этого