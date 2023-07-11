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Экс-коллеги Вероники Наумовой рассказали о ее темном прошлом

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Экс-коллеги Вероники Наумовой рассказали о ее темном прошлом
В России / Знаменитости
Фото из открытых источников

Экс-коллеги Вероники Наумовой, которая обвиняется в убийстве Далера Бобиева, проинформировали издание E1.RU о ее темном прошлом. Как выяснилось, до того, как стать опекуном, женщина работала и жила в Новосибирской области. Там она попалась на недостаче, но на суд не явилась, переехав в Екатеринбург. Приставы с 2016 года пытаются взыскать долги.

Как отдали этой твари ребенка?! Она во время работы в буфете деньги воровала. На ней долг в 160 тысяч. Подставила девушку, которая с ней работала, — говорит коллега Вероники.

До того как стать опекуном, женщина трудилась в чайной «Сибирячка» в должности заведующей. В ходе очередной инвентаризации выявили крупную недостачу. Следов взлома и проникновения не нашли, поэтому ответственными за недостачу суд признал Наумову и сотрудницу Ольгу. Бывшие коллеги уверена, что Наумова подставила подчиненную, присвоив деньги и ценности. 


Текст: Информационное агентство «Informing»

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Экс-коллеги Вероники Наумовой рассказали о ее темном прошлом

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