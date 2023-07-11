Экс-коллеги Вероники Наумовой рассказали о ее темном прошлом

Как отдали этой твари ребенка?! Она во время работы в буфете деньги воровала. На ней долг в 160 тысяч. Подставила девушку, которая с ней работала, — говорит коллега Вероники.

До того как стать опекуном, женщина трудилась в чайной «Сибирячка» в должности заведующей. В ходе очередной инвентаризации выявили крупную недостачу. Следов взлома и проникновения не нашли, поэтому ответственными за недостачу суд признал Наумову и сотрудницу Ольгу. Бывшие коллеги уверена, что Наумова подставила подчиненную, присвоив деньги и ценности.



